Veekeskusi rajanud mulgid tahavad Viljandi ujulat uueks ehitada

Viljandi Jakobsoni kooli ujulas on linna ainus 25 meetri pikkune bassein ning see vajaks põhjalikku remonti. Mulgi vallavanem Peeter Rahnel on valmis võtma Viljandi ujula remontimise oma südameasjaks ning tegema seda enda ja oma alluvate teadmiste najal.

FOTO: Marko Saarm