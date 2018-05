Tonio Tamra: Roman Toi oli Välis-Eesti Gustav Ernesaks

«Roman Toi annetas meile väga suure summa ja me ostsime selle eest suure teleri ja videokaamera. See oli tollal megaasi,» kõneles Tamra. «Toi oli tõesti unikaalne mees. Eesti muusika peale vaatas ta ilma igasuguse poliitilise kadeduseta, tal ei olnud sellist taaka taga, nagu väliseestlastel vahel kipub olema. Toi elas Eestile ja muusikale kogu okupatsiooniperioodi väga kaasa ning kui ta lõpuks sai jälle Eestisse tulla, olid tal kaardid täiesti avatud. Ta võeti väga kähku omaks.»

Tamra lausus, et Toi südamlikkus ja heatahtlikkus on need, mis ei unune.