Mart Salumäe: Roman Toi oli üks oma rahva suurkujudest

«Maestro Roman Toi oli mitmes mõttes sillaehitaja kodumaa ja ulgueestlaste vahel. Ta suutis ühte häält laulma panna erinevatesse kildkondadesse kuuluvad eesti mehed ja naised,» meenutas praegu Torontos elav Salumäe. «Ta oli siinsetele eestlastele suur innustaja ja eeskuju. Mees, kelle seisukohtadega nii mõnigi ei pruukinud nõus olla, kuid ometi neid seisukohti arvestati. Kodumaal on Roman Toi tegelikku suurust isegi paremini ära tuntud. See pole ka ime. Siin tuntakse teda eelkõige eestlaskonna hulgas. Kanada ühiskonnast moodustab eestlaskond aga väga pisikese vähemuse. Eestis on ta üks oma rahva suurkujudest.»