Õpilaste talvine kätetöö jõudis näitusele

Näitusel on väljas heegeldatud, kootud ja õmmeldud esemed, aga on ka tikanditega kaunistatud mänguasju, kangastelgedel kootud ja heegeldatud vaipu, lapitehnikas õmmeldud, kootud ja heegeldatud tarbeesemeid ning hulk õmmeldud kotte ja mänguasju, mis on kaunistatud Mulgi rahvuslike arhailiste taimeaineliste tikanditega.