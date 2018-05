Päästeamet kontrollib sellel nädalal kortermajade tuleohutust

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul näitab statistikast, et kuigi tulekahjusid esineb üldiselt järjest vähem, on kasvamas just koduste põlengute arv. Hoonetulekahjusid on tänavu olnud 11 rohkem kui 2017. aasta samal perioodil. 2018. aasta esimese kolme kuuga põles 196 kodu, mida on üheksa võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil.