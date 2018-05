Kontserdisari «MADE» paneb hooajale piduliku punkti

«MADEmel» astuvad üles kultuuriakadeemia ansamblid, kes esitavad pärimus-, pop- ja džässmuusikat. Ühes koosseisus esinevad esimese kuni kolmanda kursuse tudengid ning sarja neljandaks kontserdiks on uue repertuaariga koos proove tehtud märtsi lõpust saati. Sarja kontseptsioon näeb ette, et kord vahetuvad kontserdiks ansamblikaaslased, kord juhendajam, nii et igal kontserdil on muusikud taas veidi teistsuguses olukorras. Laval saab näha viit rütmimuusikute ja nelja pärimusmuusikute koosseisu.

«»MADE« on muusikamaja rütmi- ja pärimusmuusikute viimaste aastate suurim koguprodukt, mis majast välja läheb,» rääkis sarja peakorraldaja Sandra Audova. «Koguprodukti all mõtlen kontsertide tervikut, kus muusikalist loomingut toetab visuaalkunst nii valguse, multimeedia kui dekoratsioonidega, kaasatud on fotokunstnik. See on suurepärane võimalus näha ja kuulda noort kultuuriakadeemiat tegutsemas.»