Haigla saab kingiks fototeraapia seadme

Selle tegevjuht Mary Teras edastas pressiteate vahendusel, et fond on loodud selleks, et kõikjal Eestis oleks tagatud turvaline sünnitusabi. «Õnneks on häid inimesi ja ettevõtteid, kes meie eesmärgi täitumisele soovivad südamest kaasa aidata ning on valmis ulatama abikäe just Eesti väiksematele sünnitusosakondadele, kelle tänutunnet on raske sõnadesse panna,» kõneles Teras.