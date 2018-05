Galerii esimesest katsumusest. Liiva tänava tõus sundis sadulast maha tulema

Tartu mees Heikki Savolainen, kes oli positsiooni sisse võtnud stardikoridori lõpus, ütles, et tahakas lihtsalt lõpuni sõita. „Lugedes rajakirjeldust, pole just kõige lihtsam,” lausus Savolainen, kes tundis aukartust ennekõike tõusude ees. Sõit algas Liiva tänava tõusuga ja lõpeb Pika tänava tõusuga.

Kuna see oli Savolaineni jaoks esimene kord pikale distantsile minna, lootis ta, et võiks alla nelja tunni hakkama saada. Varem rahvadistantsidel osalenud Savolainen ütles, et sel hooajal ongi ta võtnud plaani käia põhisõitudel.