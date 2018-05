Motomeeste pidupäev algas tanklatest

Veebruaris loodud klubi liikmed ja nende sõbrad ootasid esimest ühissõitu Olerexi tanklas. Liikmekandidaat Kalle Lohk sõnas, et sõidab täna alles teist päeva, sest remondib tavaliselt teiste rattaid ja seetõttu pole aega. Samas tõdes ta, et terve talv sai garaažis kibeletud ja aasta tähtsaimat päeva oodatud, milleks on mõistagi hooaja avamine.

Sõiduõpetaja Jaak Alesma, kes sõidab vabal ajal punase Harley Davidsoniga, ütles, et temale on see suhteliselt tavaline päev, sest on igal aastal hooaja avamisele vuranud. Päeva mõte ongi mehe sõnul ennekõike see, et saaks sõita – edasi ja tagasi. Sel hooajal on ta jätnud tsikli seljas selja taha kõigest paarsada kilomeetrit, sest ilmad on veel külmad.