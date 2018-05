Vaba mõte. Võib naerda

Eks kultuurid olegi erinevad. Kui mõni hispaanlane segastel asjaoludel Maarjamaa metsade vahel ringi luusima satub ning põllupeenral käed puusas seisvat ja pead vangutavat külameest näeb, võib ta arvata, et küllap on inimene just lähedase matnud ning leinab kõige kibedamal moel. Kust peaks tõmmu naerukajakas teadma, et külamehel süda lausa hüppab rõõmust, sest kohe-kohe lööb põld haljendama ja pea need kuldsed viljapeadki karges tuules ei õõtsu. Ning kui selle vilja veel jahuks ja hiljem leivaks vormistada saab, siis muudkui hauka ja naera.