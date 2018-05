Mudelpaadid rikuvad nädalavahetusel Nuutsaku järve rahu

Võistluspaigaks on valitud Nuutsaku puhkekeskus, mis asub selle sama järve kaldal. Teisel pool veekogu elav Heino Vares ütles, et keegi peab järve kaitsma, sest seal kasvavad looduskaitse all olevad vesiroosid ja vesikupud ning rikutakse ka kalade rahu. Et tema suguvõsa on seal kakssada aastat elanud, haaras mees ohjad, tõdedes, et kasu sellest tegelikult pole.