Tarbijakaitseamet hindab veebipoodide olukorda kehvaks.

Tulenevalt võlaõigusseadusest on kauplejatel lepingueelse teabe esitamise kohustus ning selle esitamata jätmine või vastuoluline esitamine on käsitletav kui eksitav kauplemisvõte, mis on tarbijakaitseseadusega keelatud.

E-kaubandus teeb oma võidukäiku, olles pretsedenditult kiireimini kasvav müügikanal. Mullu kosus see 37 protsenti, ent eduloo taustal tuleb igal e-kauplejal olla hoolas ja vältida vastuolusid seadusega.

«On hea meel, et eelmise aastal tublisti uuenenud meeskond on käivitanud hästi ettevalmistatud ja tõhusa järelevalve. Plaaniline järelevalvetegevus e-kaubanduses jätkub ning teema on edaspidigi ameti fookuses,» kommenteeris tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste.

Müügitingimustes esines enim probleeme 14-päevase taganemisõigusega, rikkumisi esines 40 kontrollitud veebipoest 38-s. 14-päevast taganemisõigust oli välistatud kõige rohkem põhjusel, et kaup on kasutatud, määrdunud või muul moel rikutud, näiteks juhul, kui kaubal puuduvad etiketid. Sellistel puhkudel ei ole kauplejal õigus välistada taganemisõigust, vaid tarbija peab kauplejale hüvitama toote väärtuse vähenemise. Taganemisõigusest keeldumise põhjustena toodi veel, et tegemist on internetioksjoniga. Samuti välistati pesu ja bikiinide tagastamine täielikult, kuigi seadus lubab nende toodete puhul taganemisõiguse välistada vaid juhul, kui asi on üle antud suletud pakendis ning tarbija on selle avanud.

Tarbijakaitseamet rõhutab, et seaduses on sätestatud kindlad erandid, mille puhul on võimalik taganemisõigus välistada. Kui olukord erandi alla ei mahu, siis ei ole kauplejal õigust ka lepingust taganemise õigust välistada.

75 protsenti veebipoodidest ei esitanud tarbijatele taganemisavalduse tüüpvormi ning ei järginud müügitingimustes võlaõigusseaduse nõuet, mille kohaselt kaupleja peab lepingust taganemisel tarbijale tagastama ka asja kättetoimetamise kulud. Paljudel juhtudel ei olnud tarbijat teavitatud ka kohustusest tasuda asja tagastamiskulud.

67 protsenti e-kauplustest eksitasid tarbijat seoses taganemise korral raha tagastamise tähtajaga. 45 protsenti e-kauplejatest ei eristanud ka müügigarantiid seadusest tulenevast pretensiooniõigusest. Pretensiooniõiguse kirjeldamiseks kasutati sõna «garantii», mis on tarbijakaitseseaduse kohaselt keelatud. Sõna või sõnaühendit «garantii» tohib kasutada vaid siis, kui selle tähendus vastab võlaõigusseaduses sätestatud müügigarantii mõistele. Kaupleja, kes esitab seadusest tulenevat tarbijaõigust kaupleja pakkumise eripärana, kasutab eksitavat kauplemisvõtet.

Tarbijakaitseamet alustas rikkumiste korral menetlust 39 kaupleja puhul, millest 13 on pooleli. Ettevõtjaile on määratud üheksa ettekirjutust, millest kuue puhul on määratud ka sunniraha sõltuvalt konkreetsest rikkumisest vahemikus 500–1500 eurot ettekirjutuse täitmata jätmise eest. Kolme veebipoe puhul on ligipääs kolmandatele isikutele piiratud.