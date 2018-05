Sõita põhimõttelise küsimuse pärast maha 14 000 kilomeetrit ... See avaldab muljet. «Minu isa on habemega Annika Laats,» lausus vanem poeg Karl-Eduard Salumäe.

Viiest vastu hääletanust ja neljast erapooletust jäi siiski väheks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikukogus sai ikkagi heakskiidu avaldus, mille kohaselt EELK toetab põhiseaduse täiendamist nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe liitu. See hääletus kogus üsna laia kõlapinda. Salumäe rääkis pärast, et kirik ei tohiks oma ettekujutust abielust teistele peale suruda. Tema arvab, et kirik lihtsalt loksub kaasa sama hüsteeriaga, mis mõni aeg tagasi algas abielu ja perekonna teemadel.