Repliik. Tõeline palgalõhe

Soolisest palgalõhest hoopis olulisem on minu arvates kõnelda sellest, et meist paljude palk on väga väike. Pole vahet, kas oled mees või naine. Tööandja ei raatsi eriti maksta ja püüab leida ettekäändeid, et alluva niru palka õigustada. Kui ei meeldi, siis aidaa – küll leitakse asemele keegi teine, kes lõuad peab ja edasi teenib.