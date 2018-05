Juhtkiri. Meie ühine asi

Kuidas käitub hea tööandja võrdkuju, kui ühel hommikul helistab talle põdura häälega palgaline, kes teatab, et haigus on ta maha murdnud ja lähipäevil temast asja ei ole? Kindlasti ei teata ülemus entusiasmist nõretava häälega, et kõik on kõige paremas korras ja jäägu töötaja koju veel kauemakski, kui vaja. Iga inimese puudumine on leivaisale mure, mis vajab lahendamist. Ent hea tööandja on siiski mõistev ja saab aru, et kui inimene on haige, siis nii lihtsalt on. Selliseid olukordi tuleb ette ja need tuleb lahendada humaansemalt kui 39-kraadise palavikuga naist või meest tööle sundides.