Vägistajale ja mõrvarile määrati 15 aastat vangistust

Tõendamist ei leidnud süüdistatava väide, et kägistamine leidis aset kannatanu nõusolekul. Süüdistatava kaitsja Sirje Must ütles eelistungil, et tegu võis olla asfüksiaga. Asfüksia on eluohtlik seksuaalse rahuldamise viis, mil rahuldus saavutatakse poomisel tekkivast lämbumistundest. Süüdistatav on Musta sõnul seni seisukohal, et nende seksuaalakt oli vabatahtlik.