Korraldajate andmeil on kell 14 kavas võitja kivi paigaldamine ja autasustamine. Kell 14.30 finiš suletakse.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti vanim rahvaspordivõistlus, mida esimest korda peeti 1928. aastal. Just täna 90 aastat tagasi öeldi esimest korda ajalehe Sakala veergudel avalikult välja idee, et sellist jooksu võiks korraldama hakata.