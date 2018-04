Esitleti tänapäevale kohast tantsuraamatut

Nagu vahendab Eesti tantsukunsti ja tantsuhariduse liidu veebileht, on see esimene eestikeelne, Eesti enda autorite kirjutatud tantsupedagoogika käsiraamat, mis mõtestab 11 vaatenurgast tantsu õpetamist ja õppimist tänapäeval.

Tantsunädala veebilehel nenditakse, et elame ajal, mil igaüks, sealhulgas tantsuõpetaja, peab ise leidma oma tõe, endale sobiva meetodi. Raamatus olevad tekstid illustreerivad seda väga hästi. Oma eripalgelisuses ning eri viisis näha õpetamist ja õppimist toetavad need ometigi üksteist, annavad võimaluse tunda end ära igas tekstis. Ning isegi kui need ei paku uusi vaatenurki, tuletavad need meelde juba olemasolevat või unustusse vajunut.