Ümber järve jooksu võib tervitada vihm

Riigi ilmateenistuse kodulehel seisis täna pärastlõunal ennustus, et 1. mai öösel Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Päeval on valdavalt pilves ja sajune ilm. Pärastlõunal pilvisus lääne poolt alates siiski hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub ida- ja kirdetuul kiirusega 5–10 meetrit sekundis, päeval pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 8–14 kraadi, Lõuna-Eestis võib õhutemperatuur tõusta 19 kraadini.

Vene ilmaportaal Gismeteo pakub, et 1. mai öösel on Viljandi kandis oodata vähest, aga hommikul tugevat vihma. Päeva poole jääb vihm nõrgemaks ja õhtul sadu lõpeb. Sooja on hommikul üheksa ja päeval kuni 18 kraadi.

Venelastega üsna ühte meelt on norrakad. Ilmaportaal Yr ennustab, et 1. mail sajab kuni keskpäevani. Kui veel päev varem nägid ka norrakad ette padusadu, siis nüüd jääb nende pakutav vihmakogus pigem keskpäraseks. Keskpäevast on loota vahelduva pilvisusega kuiva ilma. Õhusooja on öösel ja hommikul kuni kaheksa ning päeval kuni 15 kraadi.