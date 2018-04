Naastrehvid lähevad sügiseni keelu alla

Naastrehvidega on lubatud sõita 15. oktoobrist 31. märtsini, lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi. Talviste tee- ja ilmaolude puhul võivad naastrehvid all olla 1. oktoobrist 30. aprillini.

Kuigi ilm on kohati veel jahe, pole talviseid ilmaolusid enam näha ning ka aprill saab homsega läbi. Siiski on veel praegugi kuulda ja näha autosid, mis vuravad ringi naastukrõbinal.

Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist veebruari lõpuni.

Politsei andmeil kvalifitseerub naastrehvidega sõit keelatud ajal liiklusseaduse järgi liiklusnõuete muuks rikkumiseks. Kui see rikkumine ei toonud kaasa liiklusohtu, on karistus maksimaalselt 20 trahviühikut ehk 80 eurot. Veel mõni aasta tagasi oli karistuseks 50 trahviühikut ehk 200 eurot.

Sakala on varem politsei andmetele tuginedes kirjutanud, et politsei on naastrehvidega autojuhte tabanud isegi keset suve.