Ilmaolud on maalinud kauni tuleohukaardi

Laupäeval kell 10 uuendatud kaardilt näeb, et isegi vaid Viljandimaal on kõik need neli klassi esindatud. Suur osa maakonnast oli vähemasti hommikul siiski tuleohutu. Veel on ilmateenistuse tabelis viies klass, mis tähendab äärmiselt suurt tuleohtu.