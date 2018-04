Viljandi valmistub ümber järve jooksuks

«Tööd on korraldajatel tublisti, aga 30. aprilli õhtupoolikuks on kõik kindlasti valmis,» kinnitas Jürisson pressiteate vahendusel.

Jooksule on end neli päeva enne starti kirja pannud ligi 3100 osalejat, kepikõnnile on seni registreerinud 600 inimest. Et viimased päevad toovad tavaliselt osalejaid juurde, võib starti oodata ligi 4000 jooksjat ja kõndijat.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti vanim rahvaspordivõistlus, mida esimest korda peeti 1928. aastal. Just täna 90 aastat tagasi öeldi esimest korda ajalehe Sakala veergudel avalikult välja idee, et sellist jooksu võiks korraldama hakata. Võistluse idee autor Theodor Andresson lootis 1928. aasta 28. aprillil Sakalas avaldatud artiklis esimese murdmaajooksuvõistluse läbi viia 6. mail, kuid tegelikult sai see teoks 7. juulil. Andressoni abistasid korraldamisel Kaitseliidu Sakala maleva liikmed.