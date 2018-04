Seekordses Sakala stuudios avaldavad peatoimetaja asetäitja Marko Suurmägi ja arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe mõistmatust selle üle, miks tuli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) alles eile lõplik kinnitus, et sihtasutus annab linnale raha Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu ajakohastamiseks. Eelvastuse, et toetus tuleb, andis EAS juba tunamullu suvel.

Ajakirjanikud nendivad, et niisugused protsessid ei tohi nii kaua aega võtta, sest raha kaotab aja jooksul väärtust. Plaanitavate tööde kogusumma on kahe aastaga suurenenud, samas kui abiraha suurus on kahanenud. Miks, ei ole avalikkusele selgitatud.