EAS rahuldas Viljandi rahataotluse

Linnapea Madis Timpson ütles rahastamisotsust kommenteerides, et tal on väga hea meel, sest Viljandi ettevõtluskeskkonda jõuab tähtis investeering.

«Tänan EAS-i selle otsuse eest. Viljandile on ettevõtlus väga oluline ja linn soovib aidata ettevõtjaid nii palju, kui suudab. Loodetavasti annab see ettevõtjatele kindlust luua siin uusi töökohti ja seeläbi kasvatada Viljandi maksutulu. Nüüd on meil võimalik Kantremaa tööstusalal ehitusega pihta hakata. Linnal on isegi ehitushange juba tehtud ja plaanime tööga maikuus alustada,» rääkis Timpson.