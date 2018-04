Tuleviku meeskonnal on pühapäeval väga tähtis lahing

Mõlemad meeskonnad ihkavad väga võitu, sest siplevad tabelipõhjas ja loodavad oma positsiooni parandada. Tulevik hoiab tabelis üheksandat ja Pärnu viimast, kümnendat kohta.

«Möödunud vooru eel peatreenerit vahetanud Viljandi Tulevikul on nii mõndagi tõestada. Uue juhendaja Sander Posti debüütmängus Tallinna Flora vastu näidati valitsevale meistrile 50 minutit vihaselt hambaid, kuid langeti siis kaaluka jõu ees kindlalt 0:6,» on kirjas Tuleviku klubi kodulehel.

Sarnaselt Viljandiga on ka Pärnu tänavuse hooaja kestel vastu võtnud kolm suureskoorilist kaotust: mõlemad on jäänud kindlalt alla Levadiale, Kaljule ja Florale. Erinevalt viljandlastest on pärnulastel võidukonto liigas veel avamata, kuid kolm viigipunkti on neil võetud ja üks just Viljandi käest.

Tolles läinud kuul Pärnus peetud kuuenda vooru mängus sai näha küll Viljandi meeskonna kerget ülekaalu, kuid tulemuses see ei peegeldunud. Vaprus on tänavu näidanud möödunud hooajaga võrreldes märksa küpsemat jalgpalli ning täiendanud tabelikontot viigipunktidega just oma kaalukategooria vastastega mängides. Tuleviku kõrval sai ta viigi veel Paide Linnameeskonna ja FC Kuressaarega.

Viljandi esindusmeeskonna suurim mure on tänavu olnud väravate löömine. Pärnu meeskonna seni löödud kaheksa värava vastu on tema suutnud lüüa vaid kolm. Tuleviku poolehoidjate lootust väravaid näha õhutab teadmine, et rivis on tagasi punase kaardi eest karistuse ära kandnud Alex Roosalu ja see jätab peatreenerile võimaluse kasutada meeskonna kõige universaalsemat mängijat, kapten Indrek Ilvest just tolle efektiivseimal positsioonil ehk ründeliinis.

Klubi kodulehel hellitatakse lootust, et Pärnu vastu jookseb taas platsile pika vigastuspausi seljatanud Gerdo Juhkam. Sellega avaneks peatreeneril võimalus tunduvalt teravdada meeskonna äärerünnakuid.