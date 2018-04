Kust tuleb veekeskuse raha ja kuhu see kaob?

«See on ju narr, et juhataja ülesanne on olnud ehitust ette valmistada ja poolteise aastaga pole midagi ette valmistatud,» nentis volikogus opositsioonis olevate sotsiaaldemokraatide liider Juhan-Mart Salumäe. «Samal ajal on palgaks kulunud peaaegu kümme protsenti sellest rahast, mida linn on ettevõttesse maksnud.»