Vaba mõte. Kaks

Need kaks oleksid loomulikult Keskerakond ja Reformierakond ning see oleks tegelikult jabur, sest Euroopa kontekstis on mõlemad end sättinud liberaalide ridadesse. Seega võiks meid tulevikus ees oodata valik kahe liberaalse erakonna vahel.

Praeguste reitingute järgi on oodata, et need kaks erakonda võtavad järgmise aasta märtsis valimistel meepoti ja jagavad ära väga suure osa kohtadest. Pole sugugi ime, kui parlamendi järgmises koosseisus on neil kahe peale 80 kohta. Kui nad otsustavad seejärel hakata kahekesi valitsema, jääb ruumi ka teistele parteidele, kui aga soovivad teineteisele vastanduda, on teiste erakondade saatus keeruline.