Külastusmäng kutsub Baltimaade mõisaid avastama

Mõisate säilitamisel ja hoidmisel on vaeva näinud riigiametid ja omavalitsused, aga ka sajad eraomanikud, kes on panustanud oma aega, raha ja energiat mõisate hiilguse taastamisse. Nüüd proovitakse taastada mõisa roll kohaliku majanduse ja kultuurielu keskusena vastukaaluks linnastumisele ja maapiirkondade tühjenemisele.

Tänavune külastusmäng on esimene suurem kolme riigi mõisate ühenduse ühine ettevõtmine. Mänguga tutvustatakse mõisaid kui ajaloolist võrgustikku, otsitakse sarnasusi ja erinevusi ning tutvustatakse tööd, mis on tehtud meie ühise pärandi hoidmiseks.

Mängus osalevate mõisate ring on suur. Huvilistele on avatud mõisad, mis on juba tuntud oma suurepärase restaureerimise, muuseumide ja kultuurisündmuste poolest. Aga mõisaid, mida avastada, on palju rohkem, olgu nad siis suured või väikesed, heas seisukorras või alles tõsisema korrastamise ootel. Kõik nad on ajaloo tunnistajad ja igal neist on võimalik mõjutada oma ümbruskonna kultuurilist ja majanduslikku arengut.