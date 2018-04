«Noored mõtlesid selle ise välja ja võtsid endale ülesandeks tantsida terve tööpäeva,» rääkis tantsunädala peakorraldaja Anu Sööt. «Reegel on see, et liikuma peab katkematult ning platsil peab korraga olema vähemalt viis inimest. Vahepeal võetakse ette veel stiililisi ülesandeid, mis paneb paika ka liikumise iseloomu. Ei hüpata lihtsalt niisama, vaid liikumine on väga mõtestatud.»