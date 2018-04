Mulgid pidasid eile oma korbi päeva

Mulgi korpide valmistamise tava on püsinud tänapäevani ja see on kantud ka Eesti vaimse pärandi nimistusse. Kui algul oli korbi täidiseks puder, ennekõige manna- või kartulipuder, siis tänapäeval pannakse täidiseks rohkem kohupiima, mis on kas magus või soolane ja köömnete või rosinatega.