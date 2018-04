Puuluup proovis Viljandis lund süüdata. Vaata videot!

Puuluup koosneb kahest muusikust: Ramo Teder (sooloartistina Pastacas) ja Marko Veisson (kes on ka antropoloog ja õppejõud). Olgugi et stuudios plaadi salvestamiseni jõudsid nad alles tänavu, on nad kontserte andnud juba üle nelja aasta. Lisaks arvukatele esinemistele Eestis on nad üles astunud Saksamaal, Soomes, Tšehhis, Ungaris, Poolas, Leedus ja Lätis.