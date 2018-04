Sõitjad alustasid Mulgikrossil stardipaikade jagamisega

«Osalejate puudust meil pole, stardipuu tagused tulevad täis,» kinnitas võistluste juht Martin Arumäe. Mehe sõnul on juba kohal Eesti, Soome ja Läti valitsevad meistrid, osa tugevaid eestlasi oli aga hommikul enne kella üheksat saabumata. «Tanel Leok on kohal Aigar Leok samuti, Indrek Mägi Andero Lusbo ühesõnaga suur enamus kiireid eestlasi ja palju soomlasi ja lätlasi on rajal,» kõneles Arumäe.