NÄDALA OTSUS. Sähke, viljandlased!

Kes või mis on Karuteene medali väljaandjate arvates Viljandi linnavalitsus? Kas need kaheksa poliitikut, kes igal esmaspäeval raekojas paariks tunniks kogunevad? Kas need 55 ametnikku, kes seal iga päev töötavad (ja kellest 90 protsenti ei tea ega peagi teadma ehitustest ja arendustest)? Või mõtlevad nad lausa linna tervikuna?