Vaba mõte. Miks sa seda oma perele teed?

Ma juhtusin mõnda aega tagasi reede õhtul Tallinna poole sõitma, mis tähendas liialdusega öeldes seda, et pool Eestimaad sõitis mulle vastu. Säärane vastuvoolu ujumine on paratamatult üsna väsitav, ent see ei pruugiks olla nõnda frustreeriv, kui kõik autojuhid suudaksid külma pead hoida ning adekvaatselt hinnata, mida nad mingi liigutusega saavutada võivad.