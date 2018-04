Nende meeskondade selle hooaja omavaheliste mängude statistika on üpris kummaline. Nimelt pole kumbki kodusaalis põlise vastase üle paremust saavutanud. Viljandi kaotas võõrustajana mõlemad Eesti meistriliiga mängud ja sai Balti liigas kätte viigi, Kehral on kodust ette näidata võit, viik ja kaotus. Viimati oldi vastamisi 21. märtsil just Viljandis ja siis sai mullune hõbe Kehra eelmise hooaja pronksitiimist jagu 33:20.