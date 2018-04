Viljandlased alustavad kodusaalis poolfinaalseeriat

Viljandi ja Kehra meeskond alustavad kolme võiduni peetavat seeriat neljapäeval kell 19 Viljandi spordihoones. Nende selle hooaja omavaheliste mängude statistika on üpris kummaline. Nimelt pole kumbki kodusaalis põlise vastase üle paremust saavutanud. Viljandi kaotas võõrustajana mõlemad liigamängud ja sai Balti liigas kätte viigi, Kehral on kodust ette näidata võit, viik ja kaotus. Viimati oldi vastamisi 21. märtsil just Viljandis ja siis sai mullune hõbe Kehra eelmise hooaja pronksitiimist jagu 33:20.

Viljandi HC meeskonna treener Marko Koks nentis, et tegelikult pole ees ootava seeria valguses varasematel mängudel suurt tähtsust. Murekohaks nimetas ta hoopis viimase aja vähest mängupraktikat: et viljandlased Balti liigas veerandfinaali ei jõudnud ja Eestis said nad otse poolfinaali, on nad viimase seitsme nädala jooksul pidanud vaid kolm kohtumist.

«Kevadel pole lihtne ka treeningmänge leida,» kõneles Koks. «Samas oleme saanud rahulikult valmistuda: oleme pannud rõhku füüsilisele poolele ja nüüd juba ka palliga mängimisele. Esimene mäng kodus on kindlasti väga oluline ja peame suutma oma plussid maksma panna.»

Viljandi HC on veendunud, et ees ootab väga raske poolfinaalseeria, sest vastased on võrdsed ja soosikut pole.

Kehralased on kevade saabudes saavutanud võimsa hoo ja neil on praeguseks kõikide sarjade peale seljataga viiemänguline võiduseeria. Teiste hulgas alistasid nad märtsi lõpus võõrsil Balti liigas Serviti ning koduses sarjas Viljandi. Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis olid nad mõlemas mängus kindlalt üle HC Viimsi / Tööriistamarketist.

«Pärast vaevalist hooaja algust on meil kõik asjad päris hästi paika loksunud,» märkis üks kahest HC Kehra juhendajast, peatreener Kaupo Liiva. «Noorte treeneritena pidime esimesel poolaastal hulga probleeme lahendama. Nüüdseks on võistkonna sisekliima hea: kõik pingutavad treeningutel ja teavad, mille nimel seda teevad,» rääkis ta ning kinnitas, et 11-kordse Eesti meistri eesmärk on kuldmedal.