See koosneb kuuest umbes 12-kilomeetrisest etapist ümber Viljandi järve kulgeval terviserajal. Nagu eelmistelgi aastatel, on stardiaja valik vaba, kuid stardipaik on tänavu tennisemaja rekonstrueerimise tõttu staadionil. Start on jooksjatele avatud kella 17–19 ja kepikõndijatele kella 17–18. Lisaks pakume neile eakamatele kepikõndijatele, kes ei taha läbida kogu ringi ümber Viljandi järve, valida oma võimetele vastav distantsi pikkus.