Filmiarvustus. Koerte hääl

Need silmad, need silmad ei iial unune. Berliini filmifestivalil esilinastunud «Koerte saar» sai parima režissööri Hõbekaru.

​Kõik geniaalne on lihtne, kõik lihtne ei ole geniaalne. «Koerte saar», mille tegevus toimub düstoopilises lähitulevikus, on iseenesest lihtne nukufilm. Jaapani arhipelaagi suurlinnas Megasakis (ei ole tegelikult olemas) on võim juba aegade hämarusest korrumpeerunud Kobayashi klanni käes. Klanni juhid on kassiusku inimesed ja sestap ei salli koeri silmaotsaski. Kui linna koerte hulgas hakkavad levima koonupalavik ja koeragripp, lööb meer eripitsati alla korraldusele, millega kärutatakse kõik linna koerad üüratule prügimäele.