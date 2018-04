Kert Varik jätkas Hispaanias hea hooaga

Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni kodulehel on kirjas, et avasõit läks Varikul ja Daidersil hästi – sealt tuli kuues koht. Sõidu võitsid Hermans ja Musset. Teise koha said Vanluchene ja Van Den Bogaart ning kolmanda koha Brown ja Millard. Ühed favoriidid Bax ja Stupelis pidid jääma avasõidust eemale, sest nende ratas jäi soojendusringil seisma.