Maakonna kunstimeistri tiitli pälvis Monika Hint

Tema väikeettevõtte Koordikamber on loodud 2012. aastal ja selle põhitegevuseks on luust, sarvest ja nahast esemete tootmine. Kõrvaltegevuseks on koolituste ja õpikodade läbiviimine, kus saab nende materjalidega tutvuda, õppida töötlemistehnoloogiaid ja esemete disainimist. Lisaks sellele on Koordikambris valmistatud luust ja sarvest esemeid värvitud taimedega nagu naistepuna, põdrakanep, kuldvits, kaselehed, sibulakoored, indigo jms. Tooted on õlitatud ja vahatatud ainult looduslike vahenditega – kanepiõli, mandliõli, kookosõli mesilasvaha ja karnaubavaha. Esemed valmistatakse jahimeestelt ja väiketalunikelt kogutud põdra- ja lambaluudest ning jäärakoti nahkadest. Materjalidega töötamisel arvestatakse keskkonnasõbralikku tegutsemisviisi, säästlikku majandamist, loovuse arendamist ja arhailist tootedisaini.