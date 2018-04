Kolme Tamme jooksul noppisid viljandlased kolmikvõidu

Võitja aeg oli 36,49. Ott-Jaanus Heile ütles, et jooks läks väga hästi. Metsa all raja esimesel poolel oli tema jutu järgi pehme, lõpus oli rada tugevam. Maaülikoolis maaehitust õppiv noormees ütles, et jooksus on tal sihid kõrgel. Kui kõrgel täpselt, seda ta esialgu öelda ei tahtnud. Iga päev jookseb ta keskmiselt vähemalt kümme kilomeetrit. «Korraldus oli väga hea, endal oli ka vorm üllatavalt hea. Sain päeva ja ilma nautida,» sõnas Ott-Jaanus Heile.