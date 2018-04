Mälestusturniir meelitab matile eriti sitked mehed

Kõige tugevamad on ehk valgevenelased – riigi juunioride koondis, kes on arvestatav tegija omaealiste Euroopa meistrivõistlustel, ning Grodna oblasti esindus. Venemaalt saab Viljandis näha Kaliningradi oblasti sportlasi. Lätist on turniirile tulemas ligemale 30 maadlejat kuuest spordiklubist. Soome saabub mõõtu võtma oma täiskasvanute paremikuga. Samuti võtavad võistlusreisi ette Leedu maadlejad. Kahjuks pole veel teada, kes osalevad Eestist, aga kogu maadlejate vägi ligineb 150 sportlasele.

Pole kahtlust, et kell 12 algav võistlus on Viljandimaal seni asetleidnud maadlusturniiridest kõige tugevama tasemega, nii et publikul on, mida vaadata. Need, kes kohale tulla ei saa, võivad turniirile kaasa elada interneti vahendusel.