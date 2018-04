Laupäevases Sakalas on pühendatud paariskülg rajatavale Viljandi Järveotsa elurajoonile, kus praegu on endise sõjaväebaasi jäänused. Sellest ajendatuna arutlevad Sakala peatoimetaja Hans Väre ja arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe selle üle, kas linnale on uut rajooni vaja ning kui edukalt võiks minna esimese poolesaja krundi müük, mis on kavandatud selle aasta lõppu.