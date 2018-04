Abja veekeskus teeb uusi külastusrekordeid

«Senised tulemused on igati positiivsed ja sellest tulenevalt on spordikeskuse majanduslik seis tugev. Kindlasti tahame uuendustega jätkata ning töö selle nimel ka käib. Pidev areng nii atraktsioonide kui teenindamise poolel on edu tagamiseks äärmiselt olulised. Sellega väärtustame oma külastajaid,» sõnas Jugomäe.

Ta nentis, et Suure-Jaani veekeskuse rajamine on igati tervitatav. «See annab sealse piirkonna elanikele lähemalt ja kaugemalt võimaluse mitmekesisemaks vaba aja veetmiseks. Ühtlasi tasakaalustab selles valdkonnas maakondlikku arengut. Mulgi vallas on juba kaks väga korralikku ujulat. Kindlasti avaldab Suure-Jaanis valmiv keskus meie külastatavusele mingit hetkelist mõju. Eeskätt just alguses on loomulik, et inimesed käivad ja uudistavad.»