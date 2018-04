«Mida varem taim kevadel juurtpidi maasse saab, seda parem. Praegu on pinnases piisavalt kevadist niiskust, hiljem tuleb kastmisega rohkem vaeva näha,» rõhutas Zimmer. «Mõni on kurtnud, et külm on. Ma siis soovitan inimesel ennast rohkem riidesse panna, viljapuude ja marjapõõsaste istikud praegu küll külma ei pelga.»