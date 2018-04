Viljandi huvikooli loodusringi õpetajal Peep Tobrelutsul on kahtlemata õigus, kui ta väidab, et Viljandi linnavalitsusel pole haljastuse arengukava ja tegelikult on väga udune pilt sellest, mis haljastusega üleüldse toimub. Riigikantseleiga sõlmitud koostööleppe alusel linna saja tamme salu istutamisest on saanud üks suur segadus ja kõrvalt vaadates lausa vastik kohustus, millega nüüd raekojas tegelda tuleb.