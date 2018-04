Soomaal metsa raiunud osaühingut võib oodata kahju hüvitamine

Keskkonnainspektsioon alustas väärteomenetlust Soomaal tegutseva osaühingu Strobus suhtes metsaseaduse paragrahvi alusel, mis sätestab harvendusraie lubatud suurust. «Sisuliselt tähendab see, et metsa ei tohi harvendusraie käigus raiuda liiga hõredaks. Kui suures ulatuses seda nõuet rikuti, me praegu veel selgitame,» ütles keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran Pärnu Postimehele.