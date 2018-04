Järvejooks saab ühe võistluse juurde

Et huvi ettevõtete teatejooksu vastu on Nõmme sõnul väga suur, tuuaksegi see ümber Viljandi järve jooksu programmi. Start antakse 30. aprillil kell 17.30 Viljandi staadionilt nagu ka koolide võistkondadele. Reeglid on kõigil samad: võistkonnas peab olema viis naist ja viis meest, läbitakse 500–2000 meetri pikkune distants ning jooks kulgeb mööda terviserada.