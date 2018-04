Pikima nimega meeskond võitis viimase mängu ja põhiturniiri

Põhiturniiri statistika näitab, et seni on kõige tulemuslikum mängija olnud Viljandi Valla liider Rauno Meerits, kes juhib statistikatabelit viies kategoorias üheksast võimalikust. Ta on visanud kõige rohkem punkte ühes mängus – 53, ta on tabanud ühes mängus kõige rohkem kahepunkti-, kolmepunkti- ja vabaviskeid ning andnud enim resultatiivseid sööte. Mulgi valla mängija Karlis Kampuse arvele jäi kõige enam lauapalle ja blokeeritud viskeid.