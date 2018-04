Tugev tuul lükkas lauad kõnniteele

Kahekordne vana kesklinna maja on remondis juba 2014. aasta algusest ning selle remondi lõppu ei paista endiselt. Esimesed kaks-kolm aastat vaidlesid linnavalitsus, ehitaja ja majaomanik selle üle, kas hoone remondiks on üldse olemas projekt ning kas see sobib antud hoonele.